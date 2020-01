Guidonia – Palazzetto dello Sport, i giudici danno ragione al Comune nel lodo arbitrale

Buone notizie sul fronte del Palazzetto dello Sport. I giudici dell’arbitrato hanno dato ragione al Comune, annullando, quindi, il lodo con la società Sportland. A fronte di una richiesta di circa 4 milioni di euro, come ente siamo riusciti a chiudere l’accordo con la società per 750mila euro. Grazie al lavoro dell’Assessore ai lavori pubblici Antonio Correnti e degli uffici ci sarà un notevole risparmio per le casse comunali. Intanto stanno proseguendo i lavori all’interno della struttura per arrivare in tempi brevi all’apertura del nostro bellissimo palazzetto dello sport.