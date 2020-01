Tivoli, proiezione del docufilm su Bruno Gröning

Sarà proiettato sabato 25 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, presso le Scuderie Estensi di Tivoli in piazza Garibaldi il docufilm “Il fenomeno Bruno Gröning”.

La pellicola, diretta da Thomas Eich, racconta la vita e l’impegno di un laico tedesco dalla forte spiritualità e ripercorre la via da lui indicata verso l’equilibrio psico-fisico, in armonia con se stessi e con l’ambiente circostante.

Il film si sviluppa attraverso documenti audio originali e materiale d’archivio e dà voce ai testimoni dell’epoca e alle guarigioni da loro ottenute. Fatti straordinari e inspiegabili che conquistarono le prime pagine sui giornali dell’epoca. Per il suo aiuto Bruno Gröning rifiutava di accettare anche un solo centesimo.

A distanza di 60 anni, il messaggio trasmesso è più che mai attuale e l’eredità spirituale di Gröning è raccolta all’interno del “Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita”, associazione di volontariato diffusa in tutto il mondo attraverso le comunità, che già lo stesso Gröning in vita aveva fatto nascere.

L’ingresso libero a offerta volontaria.

Per informazioni chiamare i numeri: 335-7733716 / 324-9053543