TIVOLI – Protestano i liceali, la preside replica

In riferimento al comunicato a firma dei 4 rappresentanti degli studenti, uscito in concomitanza della

manifestazione del 13 gennaio 2020, il dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” Lucia Cagiola precisa: “E’ necessario fare chiarezza e rispondere ai vari

punti, visto che, a quanto pare, il comunicato congiunto mio e del RSPP. Dott. Miele, pubblicato sul sito

web dell’Istituto, non sembra essere stato, evidentemente, per tali studenti, sufficientemente chiaro oppure

non è chiaro a chi ha scritto i comunicati.

Punto nr 1: “Il plesso scolastico presenta molteplici problemi strutturali”.

Secondo i tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) – ente proprietario

di tutte le scuole superiori di Roma e Provincia -, che negli anni hanno eseguito i controlli tecnici, la struttura

non ha “molteplici problemi strutturali”, ma problemi di usura e necessità di manutenzione straordinaria.

In altre parole, presentano problemi di usura le terrazze – che fanno da tetto – che in alcuni punti sono diventate

permeabili alla pioggia (vedi ad esempio la classe che è contigua alla palestra e che sono coinvolte

dalle medesime infiltrazioni).

Le mattonelle di linoleum che coprono i pavimenti delle classi, lì dove – a causa del tempo e dell’usura –

si sono sollevate o sono saltate, vengono sistemate continuamente dai collaboratori scolastici che sono

addetti alla piccola manutenzione. Stessa cosa con eventuali danni a porte, finestre o tapparelle, che – rientrando

nella piccola manutenzione – vengono sistemate sempre dai collaboratori scolastici che hanno questo

incarico specifico.

Veniamo all’esterno dell’edificio: il cornicione che i 4 studenti hanno definito “pericolante e che presenta

varie fratture”, è stato oggetto di sopralluoghi ed interventi specifici da parte della ex Provincia che, per tutto

il perimetro dell’intero istituto, ha sondato e fatto saggi sulla struttura del cemento armato: per intendersi,

sono tutti quei saggi (probabilmente, definite crepe) che i tecnici hanno poi colorato di azzurro.

Palestra: i motivi per cui è stata chiusa – a tutela e salvaguardia di tutti gli alunni e docenti – sono ben

noti ed ampiamente pubblicati. Dal 18 ottobre 2019, comunicazione della chiusura, ho più volte inviato solleciti

per gli interventi; solleciti ai quali la Città Metropolitana ha risposto – come ho avuto modo di comunicare

in più sedi ed anche ai rappresentanti degli alunni – che per procedere “all’intervento di manutenzione

straordinaria per il rifacimento completo della scuola, compresa la palestra, per un importo complessivo di

€ 960.000,00 è stato previsto ed inserito, nella proposta di programma triennale 2019-21, e che sarà cura

del Dipartimento VIII, riproporre in via prioritaria, il rifacimento dell’impermeabilizzazione della palestra”.

Nelle more dei tempi tecnici e burocratici in essere negli Enti Locali, ho continuato a sollecitare l’avvio

degli interventi e, proprio in risposta all’ulteriore ultimo richiesta inviata a fine dicembre 2019, mi era stato

comunicato che il 7 gennaio sarebbero venuti i tecnici per procedere con l’avvio degli interventi, sia per la

palestra che per la classe dove si sono verificate le infiltrazioni. In realtà il 7 gennaio i tecnici sono venuti,

ma non hanno potuto avviare nulla a causa dell’occupazione.

Inviata la comunicazione venerdì pomeriggio che i locali erano stati lasciati dagli alunni, i tecnici sono

venuti nella mattinata odierna ed hanno iniziato con i sopralluoghi: ovviamente non è stata certo l’occupazione

o il corteo di questa mattina che ha fatto iniziare gli interventi di Città Metropolitana, ma un

costante e periodico rinnovo di richieste, lettere, fonogrammi, telefonate ed interventi che, unitamente

al RSPP. Dott, Miele, ho continuamente fatto.

Punto nr 2: “La scuola è stata privata di una biblioteca per favorire l’aggiunta di nuove aule ecc

ecc”.

Dall’a.s. 2014-15, le iscrizioni allo “Spallanzani” sono cresciute molto, tanto da arrivare a 54 classi ed

oltre 1400 studenti e, per questo motivo, pur di offrire un servizio al territorio, sono state accolte tutte le

iscrizioni pervenute. Per tale ragione, si è reso necessario procedere con l’autorizzazione dell’ente proprietario

a restringere la biblioteca, per creare un’aula decente.

Tre anni or sono, proprio perché non era possibile accogliere più domande dei posti disponibili, sono

stata costretta (anche su disposizione dell’USR Lazio e della Città metropolitana) a procedere con gli “ingressi

programmati “ e cioè, tanti alunni in uscita dalle classi quinte e corrispondente numero di studenti in

entrata per le classi prime.

Inoltre, il Consiglio d’ Istituto è stato costretto, proprio di fronte all’enorme richiesta di iscrizioni, a rivedere

completamente i criteri di accoglienza delle iscrizioni. Questa dolorosa ma necessaria programmazione,

ovviamente ha generato lamentele dei genitori che non hanno visto accolta l’iscrizione del proprio figlio,

ed anche di molti sindaci dei paesi, ai quali ho dovuto spiegare i motivi degli ingressi programmati. Quest’anno,

proprio per dare maggior respiro ad una classe che era sacrificata in un’aula scomoda e stretta, è

stato fatto un cambio, spostando la biblioteca nell’aula scomoda e trasferendo gli alunni nell’aula migliore e

cioè al posto della biblioteca .

Punto nr 3: “Gli studenti del biennio per praticare le lezioni di ed fisica….si poteva scegliere fra

nuoto ed atletica”.

Premesso e ribadito quanto già detto nel precedente comunicato ( meglio di così non poteva spiegare il

RSPP Dott. Miele), la scelta di inviare le classi del biennio al nuoto, non è frutto di un capriccio, ma una necessità

organizzativa, oltre che un’opportunità. Tale attività, inserita nel PTOF, è stata resa necessaria dal

fatto che il numero così elevato delle classi, non consentiva a tutte le classi di poter utilizzare la palestra

con un orario solo antimeridiano; da ciò si rese necessario trovare una struttura alternativa che potesse

consentire lo svolgimento della pratica sportiva per tutti. In passato, l’unica alternativa alla palestra offerta

agli studenti era quella di giocare a pallone nel parcheggio di scuola; l’idea dell’alternativa nuoto, progettata

dagli insegnanti e inserita nel Ptof, è sembrata un’esperienza utile e formativa che ha trovato il plauso di

tante famiglie.

Tale esperienza positiva viene annualmente presentata alle famiglie che, nel corso degli Open day, partecipano;

ai genitori viene spiegato in cosa consista, quale sia la valenza formativa e che viene svolta con

un piccolo contributo da parte delle famiglie. Contributo che, a conti fatti, costa loro 4€ a lezione trasporto

compreso.

Le famiglie che iscrivono i propri figli allo “Spallanzani” sono consapevoli che, per due anni, faranno attività

di Educazione fisica in piscina secondo le modalità sopra spiegate. I primi anni si poteva eventualmente

optare per atletica, sempre nella struttura sportiva, ma successivamente non ci è stata più consentita

tale opzione che, comunque, era sempre con contribuzione da parte delle famiglie.

Al momento, con la palestra chiusa, gli studenti del biennio sono fortunati a poter proseguire l’attività

pratica, mentre alle classi del triennio – salvo sole che consente l’utilizzo della struttura scolastica all’aperto

– non rimane che l’alternativa delle lezioni teoriche che, comunque, sono una parte importante della materia.

Punto nr 4: “Il contributo volontario risulta di fatto obbligatorio ecc ecc”.

Il contributo che viene richiesto alle famiglie, come ho avuto più volte modo di scrivere e spiegare, costa

alle famiglie meno di 0,20 centesimi al giorno: una cifra irrisoria se si pensa a tutti i soldi che, quotidianamente,

vengono spesi per merendine, snack, ecc (solo per rimanere nel genere alimentare).

Quando i genitori vengono agli open day e decidono di iscrivere i propri figli in questo Istituto rimangono

colpiti dalle dotazioni informatiche, dai laboratori, dal registro elettronico, dal sito web, dalle LIM, dai pc, dai

microscopi elettronici che abbiamo, ecc., oltre che dalla nostra offerta formativa, dalle numerose attività,

progetti, e proposte formative che sono presenti nel nostro PTOF e che vengono offerte quotidianamente,

mattino e pomeriggio, agli studenti. Le dotazioni informatiche e scientifiche sono all’avanguardia e non è

così frequente trovarle in istituti scolastici.

Tutto questo, secondo i 4 rappresentanti, come si fa ad avere?

Ci sono solo due possibilità: o attraverso i progetti che faccio e presento e che, se approvati, ci portano

finanziamenti (dedicati esclusivamente all’acquisto di ciò che il progetto prevede per la sua realizzazione) e

dai contributi delle famiglie, in quanto lo Stato non finanzia, da lungo tempo, proprio nulla .

Pagare quindi i contributi annuali da parte di tutti rappresenta, oltre che un atto di civismo, anche un

modo di contribuire ad una migliore formazione e preparazione per i nostri studenti. Annualmente viene

rendicontato come vengono utilizzati i soldi delle iscrizioni . Il Programma Annuale del 2020 (cioè il bilancio

annuale della scuola) dal quale si evince come si impiegano le entrate e come sono finalizzate le uscite, è

stato approvato dal Consiglio di Istituto – rappresentanti degli studenti compresi – proprio prima di Natale.

Con i soldi delle iscrizioni si pagano le attività e gli acquisti dei materiali e di tutto ciò di cui la scuola e

nessuno ci va in vacanza !!!

Punti nr 5 e 6 :”Nella nostra scuola sono presenti due cancelli ecc ecc… e prove di evacuazione”.

Nel nostro Istituto ci sono, da sempre, due cancelli: uno pedonale ed adibito esclusivamente agli studenti,

l’altro carrabile ed utilizzato solo ed esclusivamente per le macchine, infatti è dotato di sbarra e cancello

. Da questo cancello gli studenti non devono passare, ma proprio per favorire all’uscita, il deflusso rapido

per consentire loro di prendere i mezzi pubblici, viene aperto e spalancato poco prima del suono della

campanella.

Durante l’orario di lezione i due cancelli sono tutti chiusi, per motivi di sicurezza e per impedire ad estranei

di introdursi a scuola. Il personale e/o i genitori che devono accedere a scuola, suonano al videocitofono

e gli addetti alla portineria aprono per consentire l’accesso. Non mi sembra che nelle altre scuole gli accessi

e le uscite si svolgano diversamente dal nostro Istituto!!!

Per quanto attiene poi alle prove di evacuazione, ritengo che il Dott, Miele abbia ampiamente e diffusamente

risposto, ma, evidentemente, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire o non abbia interesse a

sentire.

A margine della vicenda e visto che si fa riferimento alla mia circolare, faccio presente che le circolari

sulle prove di evacuazione vengono fatte in forma preventiva. Cosa vuol dire ciò? Come ovviamente tutti

possono immaginare, le prove di evacuazione non possono essere precedentemente comunicate, ma fatte

a sorpresa, per i motivi che, immagino, tutti comprendano. Al fine però di evitare inutili scene di panico, si

procede con una comunicazione che “prossimamente” si terranno le prove.

Come abbiamo avuto modo di spiegare, ma a quanto pare inutilmente, le prove sono 2 ad anno SOLARE

e non scolastico: penso che la differenza sia chiara.

Il 2020 per la scuola è iniziato il 7 gennaio 2020 e l’istituto è stato occupato la mattina del 7 gennaio; le

prove di evacuazione le avremmo dovute fare tra Capodanno e l’Epifania?

Per quanto attiene poi alle prove antincendio, non sono per gli studenti o per i docenti ma solo ed

esclusivamente per i preposti, cioè il personale addetto antincendio: cioè i collaboratori scolastici .

Punto nr 7: “La lamentela più frequente all’interno del nostro Istituto è la presenza sporadica del

dirigente scolastico”.

Francamente questo è il punto che mi fa sorridere di più e al quale rispondo, pur non avendo alcun obbligo

a farlo. Per prima cosa noto che, rispetto al primo comunicato, siamo passati dalla certezza di una

dichiarazione: “la preside non è mai presente e quando c’è ci snobba trattandoci come persone inferiori”,

ad una sfumata dichiarazione di dubbio: “la lamentela più frequente a scuola è la presenza sporadica del

dirigente scolastico”.

Non so chi possa essere a lamentarsi, visto che tutti, docenti e personale in primis, quotidianamente mi

vedono a scuola, anche perché non mi sembra di essere proprio trasparente. Così come mi vedono i genitori

che, non solo di mattina, ma anche di pomeriggio, vengono a scuola per parlare o per pratiche d’ufficio.

E’ vero che io spesso non sto seduta in presidenza, ma sono o negli uffici di segreteria, in vicepresidenza o

nelle classi, o, a volte, anche a riunioni istituzionali dei dirigenti scolastici, ma questo non significa non esserci.

Oppure può capitare – come mi è successo ultimamente – di ammalarmi: anche i presidi si ammalano ed

anche i presidi hanno diritto a prendere ferie.

Aggiungo io un punto 8: le famose macchinette dei distributori automatici.

Come avevo avuto modo di spiegare ai rappresentanti e non solo, la ditta che ha vinto l’appalto ci aveva

comunicato che, prima del 13 dicembre – periodo di scadenza per eventuali ricorsi da parte delle altre ditte

concorrenti – non avrebbe iniziato i lavori per la messa in posa delle macchinette.

I lavori infatti sono iniziati un paio di giorni dopo con il collocamento delle prime macchinette al piano

terra e con i lavori edili per gli allacci ad acqua e luce al secondo piano. La ditta ha dovuto poi sospendere i

lavori, in quanto al primo piano, non avendo il gestore del bar consegnato le chiavi e sgomberato il locale

magazzino dove devono essere fatti i lavori per gli allacciamenti, non hanno potuto proseguire con la sistemazione

definitiva. Avevano però comunicato che l’8 gennaio avrebbero consegnato le macchinette e

provveduto alla loro messa in funzione completa sia al piano terra che al secondo piano.

L’8 gennaio, a causa dell’occupazione, non hanno potuto effettuare lo scarico delle macchine, né procedere

con i lavori e così sono venuti oggi e proseguiranno domani.

Ritengo che, anche in questo caso, nessuno si sognerà di pensare che sia merito dell’occupazione!!!

Tanto dovevo per opportuna chiarezza”.