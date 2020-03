CORONAVIRUS: Tre nuovi casi a Monterotondo, salgono a undici in totale

Altri tre casi di positività al Coronavirus oggi. Salgono a 11 in totale. Di seguito il comunicato del sindaco Riccardo Varone.

L’ASL Roma 5 mi ha informato da poco di tre nuove persone risultate positive al Coronavirus residenti a Monterotondo.

Per tutti e tre i pazienti non si è reso necessario il ricovero ospedaliero e sono in isolamento domiciliare. È stato avviato il protocollo sanitario sui contatti avuti recentemente da queste persone.

Con questi casi il numero dei positivi residenti nella nostra Città sale a 11.

Le altre 8 persone risultate positive nella scorsa settimana rimangono in buone condizioni e non preoccupanti, solo 2 di loro sono ancora ricoverate presso lo Spallanzani, tutte le altre osservano il periodo di quarantena nella propria abitazione sotto controllo medico della ASL.

Ripeto nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

Da questa mattina il Centro Operativo Comunale, presidiato dal personale dell’ufficio di Protezione Civile e dai volontari, hanno iniziato a ricontattare tutte le persone che avevano comunicato il loro isolamento preventivo, per accertarsi delle condizioni di salute ed eventuali necessità familiari.

Non lasciamo NESSUNO da solo, sappiate che in ogni momento potete contare sul lavoro eccezionale di tutti i VOLONTARI e le VOLONTARIE che in questa emergenza, lavorano h 24per il bene di tutta la Comunità.

Vi ricordo il recapito telefonico del COC: 069065891

Nell’ultima riunione di questa mattina, abbiamo messo in campo altre misure per il controllo del territorio, grazie anche all’aiuto delle Guardie Faunistiche Ambientali.

Gli agenti di Polizia Locale e i militari del Corpo dei Carabinieri continuano a portare avanti incessantemente le azioni di pattugliamento: sono ancora in AUMENTO il numero delle SANZIONI e delle DENUNCE emesse per SPOSTAMENTI NON MOTIVATI.

NON VA BENE, ASCOLTATE LE NOSTRE DIRETTIVE!

Mai avrei pensato nel mio mandato da Sindaco di dover limitare la vostra libertà personale, ma in questo momento per tutelare la salute di TUTTI, ritengo giusto essere inflessibile.

Nel fine settimana, in un video e con infografiche dedicate, cercherò di chiarire alcuni degli aspetti contenuti nel decreto “Cura Italia” di cui mi state chiedendo maggiori informazioni.

Buon pomeriggio.

Riccardo

#Coronavirus #covid19 #andràtuttobene #restateacasa