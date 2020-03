GUIDONIA – Covid-19, oggi si sanificano Setteville, Setteville Nord e Marco Simone

Continuerà stasera la sanificazione di strade, marciapiede e aree cementate pubbliche di tutto il territorio comunale. Questa sera si procederà con Setteville, Setteville Nord, Marco Simone e Laghetto, dove nella giornata di oggi la RTI Tekneko- Fratelli Morgante sta predisponendo una pulizia straordinaria ed approfondita per aumentare l’efficacia del trattamento. Come da prassi, si raccomanda di NON uscire dalla propria abitazione, chiudere le finestre, mantenere in casa gli animali e non esporre all’aria aperta cibi e vestiario.

Ripeto nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO http://www.guidonia.org/avviso/non-sei-solo/ 800908484

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi@aslroma5.it