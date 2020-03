Mentana – Petrocchi: “Sanificazione e spesa a domicilio dei supermercati”

“In pieno spirito di collaborazione ho inviato una nota al Sindaco di Mentana al fine di avere chiarimenti sulla azione di contrasto della ASL poste in essere nella nostra Città – spiega il consigliere comunale Francesco Petrocchi – sulla possibilità di sanificazione (da ieri si è iniziato per alcuni punti) e di vietare corsette fini a se stesse (alcuni comuni oggi lo stanno già facendo), interventi già sottoposti a valutazione con nota precedente. Ho chiesto inoltre che sia valutata, mediante concertazione con i Discount, la possibilità per i cittadini di procedere ad ordini telefonici così da dover entrare solo per il ritiro, in modo da evitare lunghe file e stazionamenti, seppur ordinati e distanziati. Con l’occasione invio un ringraziamento a coloro che stanno lavorando per contrastare questa piaga e un augurio di cuore ai concittadini che sono malati”.