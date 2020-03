Controlli per il Coronavirus – “Vado dalla zia malata”, ma era una quarantenne in ottima salute

Sono 34 le denunce scattate ieri durante le consuete verifiche della polizia locale di Roma capitale sulle norme del decreto concernente le misure al contrasto del contagio da coronavirus.

Sono diversi i casi irregolari riscontrati dalle pattuglie per spostamenti senza un valido motivo come avvenuto in zona Aurelia, dove gli agenti hanno fermato un veicolo con due donne, provenienti dal comune di Monterotondo, le quali hanno provato a giustificarsi sostenendo di doversi recare presso un’anziana zia malata ma che in realtà, come emerso dagli accertamenti eseguiti dalla pattuglia, è risultata essere una donna di poco più di 40 anni e in buono stato di salute.