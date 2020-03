Coronavirus – L’augurio di Ottorino Ferilli ai Sindaci risultati positivi al Covid-19.

L’augurio di Ottorino Ferilli, Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Area Tiberina Flaminia Cassia, ai Sindaci risultati positivi al Covid-19:

Alcuni miei colleghi, che nel corso degli anni sono diventati anche amici, sono risultati positivi. Non solo come Sindaco ma in qualità di Presidente dalle Conferenza li abbraccio, perché non abbiamo bisogno di eroi ma di persone che governano con fermezza, devozione e umiltà i nostri territori. Questi Sindaci, che conosco personalmente, non si sono mai tirati indietro nelle emergenze e hanno sempre cercato di dare risposte immediate anche a discapito della propria sicurezza. Torneremo in Conferenza e i 17 Comuni della Tiberina, Flaminia, Cassia saranno ancora più uniti.