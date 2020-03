CORONAVIRUS: Oggi nessun nuovo contagio a Guidonia Montecelio

Oggi nessun nuovo contagio a Guidonia Montecelio. Di seguito la nota del sindaco Michel Barbet.

Oggi per la prima volta non ci è stato comunicato alcun caso positivo al Coronavirus e, quindi, rimangono 23 i casi accertati in Città al momento. La notizia non deve assolutamente farci abbassare la guardia, rispettiamo sempre le regole tra cui la principale che è quella di RESTARE A CASA.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO http://www.guidonia.org/avviso/non-sei-solo/ 800908484

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi@aslroma5.it