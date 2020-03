CORONAVIRUS: Primo caso a Capena

Il sindaco di Capena Roberto Barbetti ha comunicato stamattina il primo caso di Coronavirus in paese. Di seguito la comunicazione data alla cittadinanza tramite la sua pagina Facebook.

Mi è stato comunicato ufficialmente dalla AslRoma 4 la presenza del primo caso di positività accertata di Covid 19 a carico un residente del nostro territorio .

Anche Capena ha purtroppo il suo primo caso.

Al cittadino, di cui non si può rivelare l’identità per motivi di privacy, attualmente ricoverato in un Ospedale Romano , va il nostro augurio di una pronta guarigione. A lui è la sua famiglia che sta seguendo la quarantena esprimiamo la solidarietà di tutta la comunità

La Asl ha ricostruito il suo

percorso epidemiologico ed i suoi contatti precedenti grazie alla collaborazione familiare.

Ho già riunito il COC dallo scorso 15 marzo in considerazione dell’aumento dei contagi nei territori dei comuni limitrofi e nel corso delle 3 riunioni già avute da remoto si sono messe in atto ulteriori misure precauzionali per fronteggiare tale situazione . Sarà convocata di nuovo .

Purtroppo come avrete potuto capire dalle notizie di questa settimana la diffusione e’ arrivata in tutto il Lazio

I casi positivi di questi giorni sono iI risultato dei contagi avvenuti nella settima precedente in cui si pensava che il virus fosse lontano da qui .

Purtroppo questo virus ha una altissima contagiosità , in molti soggetti i sintomi sono sfumati ed i

soggetti credono di non essere contagiosi.

Dobbiamo per questo

RESTARE A CASA

ed uscire solo per necessità e per urgenza.

Il Governo sta progressivamente mettendo più limiti che dobbiamo assolutamente rispettare .

Ne vale della salute nostra e di chi ci vive intorno .

Saranno ancor di più inaspriti i controlli sul

territorio e puniti e perseguiti coloro che non rispettano la legge .

Da giorni vi sto chiedendo di collaborare , di assumere comportamenti responsabili.

Facciamolo altrimenti anche nel Lazio il sistema sanitario arriverà al collasso .

Manteniamo nel frattempo la calma e la razionalità .

Per ogni dubbio e sintomo di tipo respiratorio e febbrile chiamate i vostri medici ed i numeri di emergenza messi da tempo a vostra disposizione che vi saranno dare i giusti consigli .

La situazione viene , come accade da giorni , costantemente monitorata e sarete come al solito aggiornati ed informati su questa pagina , su quella del comune e sul

sito ufficiale .

RESTIAMO A CASA