Guidonia – attività motorie e passeggio di animali entro 300 metri da casa, chiuso il cimitero

Alle ore 19. 30 del 21 marzo il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet ha emesso la nuova Ordinanza Sindacale al fine di diminuire le situazioni di assembramento, che sono assolutamente vietate.

Le attività motorie e il passeggio degli animali sono consentite entro 300 metri dalla propria abitazione, viene chiuso il cimitero e un secondo passeggero in auto è ammesso solo per necessità comprovate.

Le nuove misure prevedono:

– Divieto di attività sportive e motorie all’aperto che saranno consentite soltanto a 300 metri dalla propria abitazione e con l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

– I proprietari di animali domestici hanno l’obbligo di non allontanarsi di oltre 300 metri dalla propria abitazione per sgambamento e espletamento dei bisogni fisiologici degli animali;

– Il Cimitero Comunale rimarrà chiuso. Saranno consentite unicamente le tumulazioni ed il ritiro delle ceneri;

– Lo spostamento in automobile o a piedi è consentito da soli e per necessità concrete, il secondo passeggero in auto non è consentito se non per reale e comprovata necessità da attestarsi nel modello di autocertificazione.

– L’inosservanza di questa ordinanza prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.

Sono misure molto drastiche me ne rendo conto, però in questo momento sono assolutamente necessarie per evitare con tutti i mezzi possibili il diffondersi del contagio da Coronavirus. Vi chiedo pazienza e senso di responsabilità nel rispettare scrupolosamente queste nuove direttive perché servono a preservare e proteggere la salute di tutti. La Polizia Locale sta facendo i controlli su tutto il territorio ma non può essere presente in ogni via della nostra Città. Ora tocca a voi cari concittadini, facciamo uno sforzo tutti insieme e cerchiamo di RIMANERE A CASA che è l’unico modo per evitare il diffondersi del contagio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO http://www.guidonia.org/avviso/non-sei-solo/ 800908484

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi@aslroma5.it

