CORONAVIRUS : 2 nuovi casi a Subiaco. Il Sindaco “sono a casa in buone condizioni”

Ha dato esito positivo il tampone effettuato a due cittadini di Subiaco. La Asl Roma 5 ha già messo in atto il protocollo sanitario e sottoposto a quarantena. Al momento sono quattro in tutto i cittadini di Subiaco positivi al Covid-19, come annunciato dal Sindaco Francesco Pelliccia nel videomessaggio diffuso su Facebook.

“Sono a casa e in buone condizioni – ha riferito il Sindaco, Francesco Pelliccia – La situazione è delicata e complessa, e richiede l’impegno di tutti nel rispetto delle prescrizioni date.”

Si rinnova l’invito a rimanere in casa e ad uscire esclusivamente per situazioni di reale necessità.

