CORONAVIRUS – altri 5 positivi a Guidonia, salgono a 28 i casi in città

COMUNICAZIONE DELLA ASL ARRIVATA POCO FA: 5 CASI DI POSITIVI AL COVID 19 NELLA GIORNATA DI IERI TUTTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE.

Ecco l’annuncio del Sindaco di Guidonia Michel Barbet di domenica 22 marzo :

“Pochi minuti fa mi è arrivato l’aggiornamento dalla Asl Roma 5 sui casi positivi al Coronavirus nella giornata di ieri. Si tratta di 5 persone che sono in isolamento presso il proprio domicilio. Come da prassi è partito il protocollo sanitario sui contatti di queste persone. Sono, quindi, 28 al momento i casi accertati nella nostra Città.

Ripeto nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio”.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO http://www.guidonia.org/avviso/non-sei-solo/ 800908484

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

email unitadicrisi@aslroma5.it