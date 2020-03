TIVOLI la Caritas diocesana attiva il servizio di spesa a domicilio

L’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 oltre che sanitaria, sta diventando sempre più sociale. Colpisce soprattutto chi già viveva in situazioni di difficoltà o di fragilità, creando nuove situazioni di povertà.

In giorni come questi, trascorsi a fatica, giorni di isolamento, i nostri operatori ce la stanno mettendo tutta per stare accanto a tutti quelli che non possono restare a casa perchè non hanno una casa, oppure non hanno di che nutrirsi.

Quanto prima verrà attivato un nuovo servizio di recapito a domicilio della spesa alimentare per le persone anziane impossibilitate ad uscire di casa. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì ore 9-12.

Nostri volontari muniti di dispositivi di protezione individuale, di casacca di colore rosso con logo Caritas e cartellino di riconoscimento, recapiteranno la spesa a domicilio dei richiedenti previo accordo telefonico con la nostra segreteria di cui mettiamo a disposizione i recapiti telefonici:

Jessica 3486520588

Claudio 3920456610

Viriglio 3923004768

Certi d operare per il bene di coloro che sono più in difficoltà, ringraziamo sin da ora quanto vorranno fruire di questo servizio esclusivamente volontario.