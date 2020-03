CORONAVIRUS 5 nuovi casi a Cervara di Roma, in totale sono 6

Cinque nuovi casi positivi al Covid-19 a Cervara di Roma nella ASL Roma 5. Lo ha comunicato oggi, 23 marzo il sindaco Adriano Alivernini. Salgono dunque a 6 i casi in città: cinque in isolamento domiciliare e uno ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma.

Il comunicato del Sindaco Alivernini:

“Il Sindaco di Cervara di Roma, in qualità di autorità sanitaria locale, è stato informato dalla ASL RM 5 che sono stati riscontrati ulteriori 5 casi Covid – 19 nel Comune di Cervara di Roma.

La situazione è monitorata dalla ASL RM 5 che sta ricostruendo tutta la potenziale rete di contatti dei contagiati, mettendo in atto tutti gli accorgimenti come da protocollo.

In considerazione dell’aumento dei casi di persone positive al COVID-19 nel nostro Comune attualmente in numero di 6, di cui 5 in isolamento domiciliare ed un paziente ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma, l’Amministrazione vuole informare la popolazione che per i soggetti risultati positivi così come per i loro familiari e contatti recenti è stata disposta la quarantena domiciliare e sono state prese tutte le misure di salvaguardia previste.”