CORONAVIRUS: due casi a Nerola, sono pazienti di una casa di riposo

Il Sindaco di Nerola Sabina Granieri ieri ha dato notizia di un primo caso positivo al Coronavirus, un paziente della casa di riposo Maria Immacolata. Alle ore 9.30 di questa mattina, 23 marzo, ha comunicato un secondo caso positivo nella stessa struttura, attualmente monitorata dall’Asl Entrambi i pazienti sono ricoverati in ospedale.

Ecco il comunicato della Sindaca Sabina Granieri:

“Cari concittadini,sono stata contattata telefonicamente dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio il quale mi ha comunicato in maniera lucida e precisa il quadro riguardante la Casa di Riposo di Nerola. Attualmente i pazienti con covid -19 positivo sono due e si trovano ricoverati in ospedale. La Asl monitorizza la struttura , oggi si dovrebbero effettuare i tamponi ai pazienti, ai medici che hanno visitato nella struttura e poi conseguentemente al personale tutto. Il Personale al momento è stato posto in isolamento fiduciario, si vedrà poi in seguito.Vi aggiorno appena ho notizie, avro’ contatto diretto con l’Assessore e il dirigente della Asl Rm 5. Mi raccomando a tutti RESTATE A CASA!!! e se dovete uscire per questioni emergenziali utilizzate mascherine, guanti e distanza di sicurezza. IL SINDACO”