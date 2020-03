CORONAVIRUS: oggi i primi due casi a Montelibretti

Nella giornata di oggi, 23 marzo la Asl Roma 5 ha comunicato al Sindaco di Montelibretti Luca Branciani la presenza dei primi due casi positivi al Covid-19 nel comune.

“Cari concittadini, mi corre l’obbligo di comunicare ufficialmente che la ASL Roma 5, per il tramite del Direttore Generale, ci ha comunicato due casi di paziente positivi al tampone per il virus sars- cov- 2 nel territorio di Montelibretti.

È stato già attivato in maniera precauzionale il “centro operativo comunale” di protezione civile, che sarà ora ulteriormente sollecitato nelle sue funzioni. Invito tutti a rispettare le ormai arcinote disposizioni delle autorità e a tenere un comportamento improntato alla responsabilità ed all’osservazione scrupolosa delle regole.”