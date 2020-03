Guidonia – Coronavirus, attivo il servizio di consulto medico telefonico

Il Sindaco di Guidonia ringrazia tutti i professionisti della sanità che hanno reso possibile questo servizio:

I professionisti della sanità stanno dando un contributo indispensabile e generoso per superare questa grande emergenza nazionale, e per questo mi sento di dover portare la riconoscenza della nostra Città a quanti si resi disponibili per questo servizio comunale, le dottoresse Laura Cecchini, Francesca Ferretti, Maria Pani, Silvia Bernardini, Simonetta Messa, Sofia Scopelliti.

Si tratta della possibilità per tutti i cittadini di avere un consulto telefonico medico sugli aspetti sanitari legati all’emergenza coronavirus, in caso si abbiano difficoltà di comunicazione con il proprio medico di base o con i numeri nazionali e regionali.

Grazie alla disponibilità gratuita e volontaristica di questi medici professionisti del nostro territorio, sarà possibile senza uscire di casa avere informazioni e consigli su farmaci, terapie, sintomi e accorgimenti da avere per fronteggiare l’emergenza.

Il servizio è attivo TUTTI I GIORNI dalle 9 alle 20, il SABATO E LA DOMENICA dalle 9.30 alle 19.30 e per potervi accedere è necessario telefonare al numero verde della Protezione Civile 800 954 930.