Monterotondo – Coronavirus: Il video dei bimbi della “Bruno Buozzi”, una dedica a chi ogni giorno è impegnato in questa grande lotta

Eccoli i bambini della IV C della scuola Bruno Buozzi di Monterotondo.

Insieme e uniti nel cantare il più grande inno di fratellanza di tutti i tempi: We Are The World. Insieme ai genitori hanno registrato con gli smartphone il loro video cantando su una base. Tutto è stato montato e questo è il risultato: le loro voci in un inno alla gioia dedicato a tutti coloro che sono impegnati in questa grande lotta contro il covid-19.

“Anche se stiamo a casa cantiamo lo stesso” .

Il filmato è stato realizzato con gli smartphone e l’aiuto dei loro genitori. Hanno voluto dedicare la clip a tutti coloro che 24 ore su 24 si impegnano per battere la pandemia.

Un inno alla fratellanza, insieme si può: We Are The World.

