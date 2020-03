Tivoli – Parte il progetto ‘Porta a cAsa’, rivolto a cittadini ed attività di ristorazione.

Il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri parla chiaro: uscire solo in casi di necessità, per comprovate esigenze lavorative e sanitarie.

Quando si parla di necessità si intende anche il recarsi a fare la spesa. Ecco, prima di uscire per quest’ultimo motivo, aprite dispensa e frigorifero e pensate se è davvero necessario, perché magari si possono trovare alternative gustose come le “ricette svuotafrigo” che fanno risparmiare tempo, denaro, salute e fanno anche bene all’ambiente, il quale, con questa buona pratica, vede ridurre lo spreco alimentare.