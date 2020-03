CORONAVIRUS – Asl Roma 5, sono 21 i nuovi casi positivi

La Regione Lazio ha diffuso poco fa i dati sui nuovi contagi. Nel territorio della Asl Roma 5 sono i 21 nuovi casi positivi, mentre 916 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 13 posti di terapia intensiva. Si lavora per riconvertire l’Ospedale di Monterotondo in Covid Hospital per ulteriori 60 posti letto dedicati entro il 26 Marzo. Già operativi 20 posti letto. Isolata RSA di Guidonia. Isolata RSA Nerola: la Asl subentra nella gestione sanitaria della struttura.