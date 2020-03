Mentana – Forza Italia di Mentana lancia il monito alla responsabilità.

Forza Italia lancia il monito alla responsabilità!

Siamo giunti al punto che nulla può essere lasciato al caso per evitare il dilagare del COVID 19.

Alle misure restrittive che di giorno in giorno si fanno sempre più totalizzanti, richiedendo di fatto un sempre maggior sforzo e sacrifici alle nostre comunità nel rispettarle, devono essere congiuntamente applicate le misure preventive, visto il veloce ed inesorabile procedere della propagazione dei contagi, fenomeno al quale stiamo assistendo anche a seguito del recente caso del focolaio sviuluppatosi al Nomentana Hospital di Fonte Nuova.

Forza Italia sta attentamente seguendo questa situazione, sempre in divenire, per cui oltre ad esprimere il nostro personale ringraziamento, unito a quello di tutto il gruppo di lavoro di FI, per lo sforzo profuso dalla Regione Lazio, dalle aziende sanitarie e soprattutto per il lavoro strenuo compiuto da medici, infermieri e da tutto il personale sanitario; coralmente sentiamo l’obbligo quindi, di chiedere al Governatore della Regione Lazio la chiusura di tutte le attività, il divieto assoluto di circolazione, di attivare con tutte le forze Istituzionali, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Protezione Civile, Esercito, Croce Rossa, etc., un servizio di assistenza domiciliare sia in termini di necessità che di salute.

Richiediamo alla ASL RM5: di attivarsi, con l’esecuzione tempestiva di tamponi, al fine di circoscrivere il focolaio sviluppatosi nel Nomentana Hospital.

Occorre a nostro modesto avviso, attuare con solerzia una chiara scelta per arginare e confinare il focolaio per preservare per quanto possibile le comunità del nostro territorio da situazioni sempre più critiche: Codogno docet!

Ci facciamo pertanto promotori per tutta l’area sublacense – tiburtina, facendo nostra la richiesta già avanzata dal nostro Coordinatore Regionale Senatore Claudio Fazzone per la zona rossa di Fondi, affinché quanto prima si effettuino in vasta scala i tamponi in sedi di prossimità esistenti e già pronte all’uso oppure di attrezzare in tempi brevi recuperando quelle al momento chiuse o inutilizzate, senza inviare i campioni da esaminare ad hub situati al di fuori del territorio stesso.

Questa azione va di pari passo attuata con una programmazione mirante ad individuare e realizzare strutture di terapia intensiva e sub intensiva in strutture pubbliche del nostro territorio, che consentano in tempi rapidi tale trasformazione; l’accoglienza dei pazienti che ne presentassero la necessità non andrebbe ad interferire con le strutture di Roma già oggi al limite delle capacità ricettive.

Rendere efficaci le misure di quarantena e isolamento fiduciario oltre che l’opera di distanziamento sociale alle quali con non pochi sacrifici la popolazione del territorio si sta sottoponendo, attivare dei Centri di Terapia Intensiva Covid Territoriali come già per l’ospedale di Monterotondo, per tutto ciò chiediamo una pronta risposta a questa nostra istanza.

Giuseppe Agostara

Vice Coordinatore Regionale Forza Italia

Arianna Plebani

Membro Coordinamento Forza Italia Provincia di Roma e Coordinatrice Forza Italia Mentana