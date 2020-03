Tivoli – Mascherine per la Congeav dall’associazione commercianti cinesi

Un bel gesto di solidarietò quello dell’associazione commercianti cinesi che ha donato mascherine chirurgiche alla Congeav

Ecco il ringraziemento della società che

In questi momenti frenetici e pieni di preoccupazioni generali… Qualcuno che viene da molto lontano ci allunga la mano in segno di aiuto e amicizia… Ringraziamo l’associazione dei commercianti cinesi per la donazione delle mascherine chirurgiche per quanti come noi stanno in strada a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Un ringraziamento va anche alla chiesa evangelica per il piccolo dono che ci ha fatto pervenire e che la preghiera che abbiamo trovato all’interno ci possa guidare verso tempi migliori…

GRAZIE….