Coronavirus – Anche un medico di Guidonia nella task force che interverrà in Lombardia

In un recente post di Michel Barbet si legge:

Ho chiamato il dottor Vittorio Bisogni che è uno pneumologo della nostra Città, selezionato a livello nazionale tra i 300 medici della Task Force della Protezione Civile per intervenire in Lombardia nell’emergenza Covid-19. Questo pomeriggio il dottor Bisogni si sottoporrà al tampone e, se risulterà negativo, potrà partire per Milano. Da parte di tutta la nostra Città ed in particolare dall’Amministrazione Comunale ho ringraziato moltissimo il nostro concittadino e gli ho fatto un grande in bocca al lupo mandando un abbraccio virtuale al dottor Bisogni, un esempio di generosità che in questo periodo fa molto bene a tutti.