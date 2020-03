CORONAVIRUS: Nuovo caso a Fonte Nuova, il totale sale a sette

Nuovo caso di Coronavirus a Fonte Nuova. Il totale sale a sette. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale poco fa.

Di seguito le iniziative messe in campo dal comune di Fonte Nuova in questo periodo.

* 💻 APERTURA COC il Centro Operativo Comunale, responsabile delle attività a livello comunale-locale, il cui massimo punto di riferimento è il sindaco ed in cui sono presenti tutti i soggetti che organizzativamente operano nelle situazioni di emergenza;

* 🚍COINVOLGIMENTO E COLLABORAZIONE CON PROTEZIONE CIVILE E CROCE ROSSA fin dai primi momenti i due soggetti principali che operano nel nostro Territorio sono stati in prima linea ed in costante contatto con l’Amministrazione per poter essere messi nella condizione di poter operare al meglio;

* 🚔 MAGGIORI CONTROLLI la Polizia Locale ogni giorno sta effettuando circa 300 controlli ad automobili e pedoni per assicurarsi che chiunque circoli lo faccia per effettivi motivi previsti dai decreti e dalle ordinanze;

* 🌳 CHIUSURA PARCHI effettuata con un’ordinanza comunale al fine di evitare ogni tipo di assembramento, inevitabile soprattutto fra i più piccoli;

* 👴🏻🧓🏻 CHIUSURA CENTRI ANZIANI uno tra i primi atti volti a prevenire ogni tipo di diffusione del virus nei confronti dei soggetti maggiormente a rischio;

* 🧹🚿 DISINFEZIONE DEI LUOGHI ABITATI siamo stati tra i primi Comuni a farlo in tutte le strade e le vie del nostro territorio;

* 🧀🍇💊 PRONTO SPESA e PRONTO FARMACO grazie ai Servizi Sociali ed agli operatori commerciali ogni giorno garantiamo la consegna di farmaci e generi di prima necessità a decine e decine di cittadini impossibilitati a recarsi negli esercizi;

* 🍞🥛 DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PANE E LATTE PER I PIÙ BISOGNOSI grazie alla disponibilità di attività commerciali sensibilizzate;

* 🏬 🚗 COMUNICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE EFFETTUANO SERVIZI A DOMICILIO sulla nostra pagina potete trovare un elenco di chi è disponibile a consegnare a domicilio prodotti e beni di prima necessità , evitando così l’assembramento fuori e dentro i locali commerciali;

* ✠SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CITTADINANZA, attivato dalla Croce Rossa per affrontare paure e incertezze: lunedì 16:30-18:30, mercoledì 11:00-13:00, venerdì 16:30-18:30, al numero 0690024681. Disponibilità di uno psicologo nella giornata di lunedì e venerdì;

* 📢 🚘 SENSIBILIZZAZIONE ATTRAVERSO MEGAFONAGGIO è stata e sarà nostra principale attività divulgativa continuare a ripetere l’importanza del dover STARE IL PIÙ POSSIBILE A CASA al fine di bloccare il più possibile la diffusione dei contagi .

☎ Vi ricordiamo i contatti ed i numeri di telefono che più in questo momento possono essere utili:

Pronto spesa (lunedì e giovedì 9:00-13:00 ordini , martedì e venerdì 9:00-13:00 consegna) : 3398762885

Pronto farmaco: 06905522440

Centro operativo Comunale: 0690024898 , 06905522101, 0689010543, 3925637528, polizia.locale@cert.fonte-nuova.it

🦠🌐 #iostoacasa #stateacasa #restiamoacasa #stopcoronavirus