La lunga attesa dei team tiburtini

Mentre le date di una possibile ripartenza sono caratterizzate da un andamento altalenante, anche gli sportivi tiburtini sono costretti ad una lunga sosta. In questo periodo non è neppure possibile allenarsi e tale condizione penalizza notevolmente tutti i team, impegnati in competizioni agonistiche. Occorrerà del tempo per ritrovare la corretta condizione e le formazioni capaci di reperire nel più breve tempo possibile la forma migliore riusciranno a trarre vantaggio per il resto della stagione. Lo stop ha rallentato la corsa del Capena leader nel campionato femminile di serie A2 di calcio a cinque, la risalita dell’Andrea Doria nel campionato nazionale di B2 femminile, gli eccellenti score della Tibur Volley, la fuga del Volley Team Monterotondo in serie C maschile e fermato la bagarre nei campionati di Prima Categoria. La ripartenza segnerà l’inizio di una nuova stagione, che sarà caratterizzata da gare decisive, scontri diretti e big match. Rammentiamo che il Capena impegnato nella “Final For” di Coppa Italia, dovrà anche gestire questo ulteriore impegno contro avversari decisamente competitivi e che nell’ultimo della sfida delle coppa nazionale si giocano l’intera stagione.

Fernando Giacomo Isabella