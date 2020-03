È stata disposta dal Comune la chiusura al pubblico del centro di raccolta (Isola Ecologica) in via San Polo dei Cavalieri. La decisione è stata presa a seguito del DPCM del 23 marzo, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19

Link:

► Sito istituzionale https://www.halleyweb.com/c058056/po/mostra_news.php…

► ComunicaCity http://comunicacity.net/…/coronavirus-disposta-chiusura-al…/