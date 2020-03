Sant’Angelo Romano – Il Todis attiva il servizio “ritira la spesa al punto vendita”

Emergenza sanitaria Covid-19, Il supermercato Todis di Via Palombarese ha attivato il servizio “ritira la spesa al punto vendita”



SUPERMERCATO TODIS

Via Palombarese, 23 km 100, 00010 Sant’Angelo Romano RM

ZONA PONTE DELLE TAVOLE

ZONE LIMITROFE:

PICHINI – FONTE NUOVA – GUIDONIA MONTECELIO – MENTANA

Le liste dovranno essere inviate a: mtgroup.palombarese@todis.pac2000a.it entro le ore 12.00 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì complete di nome e cognome e recapito telefonico.

Il ritiro al punto vendita potrà essere effettuato dalle 16.30 alle 18.30 dello stesso giorno dell’invio, salvo diverse indicazioni del punto vendita.

Non specificare marche ma segnare solo il tipo di prodotto o eventuale sostituto (es. passata di pomodoro o polpa, fusilli o penne).

Potrebbe verificarsi che un determinato prodotto manchi da magazzino, in questo caso non verrà inserito nella spesa.

Si accetta qualsiasi tipologia di pagamento (anche buoni pasto)

Tel. 0774346621