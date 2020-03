Capena – Coronavirus, deceduto primo paziente risultato positivo

Lo ha annunciato poco fa Il sindaco di Capena:

Mi è stato comunicato ufficialmente dalla ASL Roma 4

il decesso del primo paziente , di anni 83 , residente a Capena riscontato positivo e ricoverato nei giorni scorsi in un Ospedale di Roma , di cui avevamo dato notizia.

Esprimiamo pubblicamente le condoglianze di tutta la cittadinanza alla famiglia

per la grave perdita .

Purtroppo , come avrete potuto leggere da notizie che provengono anche dai comuni limitrofi ,anche le nostre zone sono interessate dal contagio, che può avvenire, come tutti ormai sappiamo in vari contesti e situazioni lavorative , assistenziali e sociali.

Dobbiamo usare precauzioni dappertutto e soprattutto nei luoghi chiusi che dobbiamo frequentate SOLO per effettiva necessità .

Rispettare la giusta distanza , usare protezione e cautela , evitate gli assembramenti .

RESTIAMO A CASA soprattutto.

Si esca solo per necessità assoluta .

Rispettando questa regola possiamo sicuramente fermare il contagio più velocemente.

Sarete come sempre aggiornati attraverso i canali ufficiali del sito di CAPENA , pagina del comune FB,pagina del Sindaco e app my city

ogni qualvolta la asl AslRoma4 ci notificherà ufficialmente nuovi eventuali casi .

Vi’ e’ anche una pagina FB ASL ROMA 4 che ogni pomeriggio comunica i positivi di tutti i paesi .