Capena – Nasce “RADIO CAPENA WEB CAM PROV.”

La cittadina di Capena, che conta 11.000 abitanti, non si ferma. Ecco perchè dal giorno in cui è stato fissato il lockdown, i cittadini provvisti di un profilo di Facebook si ritrovano immersi in una “piazza virtuale” che viene raggiunta anche da posti lontani, come ad esempio il Messico.

Massimo Urbani, conosciuto anche come “Provolone”, ha preso in mano la situazione e, per tirar su il morale dei cittadini e farli sentire meno soli in questa situazione, ha ideato una radio che, attraverso una web cam sulla Piazza della Libertà, invita la cittadinanza a restare a casa e diffonde della buona musica.

Alle 21 viene avviata la diretta durante la quale, un po’ come “i vecchi tempi”, vengono richiesti dei brani musicali, vengono scambiati dei saluti ed inviati dei messaggi.