Case popolari, Ater vende sette alloggi nei Comuni a Nordest

Variano tra i 50 e i 90 metri quadrati a prezzi compresi da un minimo di 44 mila a un massimo di 75 mila euro.

Ater Provincia di Roma vende 11 alloggi popolari, sette dei quali nella provincia Nord-Est nell’ambito dell’asta pubblica che si terrà il 4 giugno prossimo alle ore 10 presso la sede dell’Ater in via Ruggero di Lauria 28, a Roma.

Tre appartamenti in vendita sono ubicati a Guidonia Montecelio: si tratta di tre immobili di categoria A/3 abitazione di tipo economico nel Centro della Città di Fondazione, considerati di interesse storico-artistico pertanto qualsiasi intervento dovrà essere autorizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sempre mantendone la stessa destinazione d’uso.

Il primo è in via Paolo Andreano 1 interno 10, 83 metri quadrati per un prezzo a base d’asta pari a 67.850 euro. Il secondo in via Archita da Taranto 3 interno 4, 73 metri quadri per 61.200 euro. Il terzo in via Enea Rossi 3 interno 10, 53 metri per un prezzo base di 44 mila euro.

Un alloggio all’asta a Monterotondo di categoria A/4 abitazione di tipo popolare, in via dei Partigiani 1 scala A interno 7, 61 metri per un prezzo base pari a 60.750 euro.

Un altro sempre di categoria A/4 è in vendita a Palombara Sabina in via Ungheria 23 interno 2, 89 metri per 56.500 euro. A Roviano Ater vende un appartamento di categoria catastale A/7 (abitazione in villini), 77 metri quadrati in via Aniene 3 scala B interno 7 ad un prezzo base di 57.650 euro.

L’ultimo è un alloggio di categoria A/4 nel Centro di Tivoli in via dell’Inversata 20 interno 8, 85 metri a un prezzo di 75.100 euro.

Le offerte devono essere consegnate a mano o inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al protocollo generale di Ater entro e non oltre le ore 12 del 29 maggio.