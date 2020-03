CORONAVIRUS: Secondo caso a San Polo dei Cavalieri

COMUNICATO

Cittadine e Cittadini di San Polo dei Cavalieri, mi è stata data notizia da parte della ASL RM5 di un secondo caso di positività al virus sars-cov-2 nel territorio del Comune di San Polo dei Cavalieri. La persona, cui auguriamo pronta guarigione ed esprimiamo incoraggiamento, si trova al momento ricoverata in una struttura ospedaliera di Roma. Ancora una volta la ASL RM5, con cui manteniamo costante contatto, ha tempestivamente attivato il rigido protocollo previsto dalla legge.

La comunità di San Polo dei Cavalieri sta rispondendo nel complesso con grande disciplina alle limitazioni stabilite dalle istituzioni per contenere il diffondersi del “coronavirus”, tuttavia ritengo indispensabile rinnovare il fermo invito generale a RIMANERE A CASA. Ora più che mai, come non mai: SIAMO UNITI, SOLIDALI, RESPONSABILI!

IL SINDACO

Paolo Salvatori