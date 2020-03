GUIDONIA – Covid-19, 5 negozianti denunciati per violazioni del Decreto

I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE SUL TERRITORIO DI GUIDONIA MONTECELIO

Il Comandante della Polizia Locale dott.Marco Alia mi ha fornito un report dettagliato, aggiornato fino allo scorso 23 marzo, dei controlli effettuati sulle attività commerciali e sulle autovetture dopo le misure restrittive per il contrasto al Coronavirus:

– Per quanto concerne le attività commerciali sono stati effettuati 117 controlli riscontrando 5 violazioni all’articolo 650 Codice Penale ed una al 650 e 621 Codice Penale;

– Le autovetture controllate sono state 145 a cui è stata richiesta l’autocertificazione prevista dalla legge ed è stata riscontrata una violazione dell’articolo 650 Codice Penale e due verbali amministrativi per violazione dell’ordinanza sindacale del 20 marzo 2020.

Un controllo quello della Polizia Locale che è capillare su tutto il territorio di Guidonia Montecelio e che ringrazio per il lavoro che sta portando avanti in questo momento difficile. Il numero basso di sanzioni, a fronte dei controlli effettuati, fanno ben sperare su come cari concittadini stiate capendo l’importanza delle misure restrittive previste dai vari Dpcm e dalle ordinanze regionali e sindacali. La Polizia Locale non può controllare ogni via ed ogni angolo della nostra Città, per questo mi appello al vostro senso di responsabilità e vi chiedo nuovamente di rispettare le regole ed, ovviamente, la principale rimane quella di RIMANERE A CASA.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO http://www.guidonia.org/avviso/non-sei-solo/ 800908484

Supporto psicologico telefonico 800954948

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi@aslroma5.it