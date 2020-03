Guidonia – Croce Rossa e Caritas di Villanova insieme ai servizi sociali nell’emergenza coronavirus

La Croce Rossa e la Caritas di Villanova collaborano con i Servizi Sociali di Guidonia Montecelio tutto l’anno per sostenere numerose famiglie fornendo beni di prima necessità.

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Area Servizi Sociali che è stata attivata all’apertura del COC per questa emergenza, sta promuovendo delle misure di sostegno per questo periodo di emergenza intensificando non solo la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio attraverso il progetto “Non sei solo” ma anche attraverso una Rete Solidale.

L’Assessorato al Sociale ha già organizzato il servizio per le famiglie in difficoltà mettendo in rete il Segretariato Sociale, la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile, e tutti i supermercati che vorranno aderire.

Per chi vuole contribuire, la formula sarà quella del bonifico bancario, che consente quindi ai cittadini di intervenire comodamente da casa.

Codice IBAN:

IT 46 S 08327 39450 000000002042 Intestato alla Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio

Andrà indicata la causale “Emergenza Covid-19 Famiglie Guidonia Montecelio”.

I cittadini e le famiglie in difficoltà dovranno contattare agli operatori del Segretariato Sociale che rispondono ai numeri 0774.301488 – 344.0480471 oppure scrivere una e-mail a segretariatosociale@guidonia.org.

Ripeto nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO http://www.guidonia.org/avviso/non-sei-solo/ 800908484

Supporto psicologico telefonico 800954948

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190