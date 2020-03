Il SS Gonfalone non sarà Covid Hospital, la nota del sindaco Varone

COMUNICATO STAMPA

Care cittadine e cari cittadini,

sono stato informato dai vertici dell’Azienda sanitaria che per motivi tecnici la progettualità di riconversione a struttura per il trattamento di pazienti Covid-19 non interesserà il nostro ospedale.

Alla luce di questa comunicazione il SS. Gonfalone rimane attivo nello svolgimento dei sui servizi attenendosi alle indicazioni dettate dalla ASL, che in questa fase di emergenza regolano e limitano lo svolgimento delle visite ambulatoriali, delle analisi e la gestione delle prestazioni.

Ricordo che attualmente sono disponibili 6 posti letto isolati e altri 2 posti letto di isolamento in pronto soccorso, inoltre da giorni è attivo il Container Pre-Triage Covid, dedicato ai pazienti sintomatici in entrata all’Ospedale di Monterotondo così da garantire il loro trattamento esternamente alla struttura, in completa sicurezza, così come previsto dal protocollo sanitario.

https://www.tiburno.tv/2020/03/26/il-covid-hospital-della-asl-roma-5-sara-quello-di-palestrina-e-non-piu-monterotondo/