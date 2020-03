NEROLA – iI Camper dell’Ordine dei Medici di Roma esegue 60 tamponi sulla popolazione

CORONAVIRUS: NEROLA il Camper dell’Omceo Roma esegue 60 tamponi sulla popolazione a contatto con gli ospiti della casa di riposo

l team dell’Ordine dei medici che si è recato oggi Nerola con un camper medico ha eseguito 60 tamponi Covid-19 alla popolazione del Comune. Domani ne saranno eseguiti altrettanti. La popolazione scelta è composta dalle persone più vicine agli ospiti della casa di riposo e a tutti i cittadini che, nelle ultime settimane possono avere avuto sintomi riconducibili a ipotetico Coronavirus. Compilate per ognuno anche questionari epidemiologici e di rischio. L’arrivo dei medici era molto atteso – spiega Pier Luigi Bartoletti vice presidente Omceo Roma e provincia – a dimostrazione che esiste una domanda di assistenza e vicinanza altissima da parte dei cittadini. Il caso Nerola conferma che per battere Covid-19 , l’ospedale non basta, occorre che funzioni il territorio capace di intercettare focolai nei piccoli centri come zone popolose della città. Il progetto che stiamo mettendo in campo con la Regione e che sarà operativo nelle prossime ore prevede l’impegno complessivo di tre camper attrezzati con altrettante equipe in grado di sondare e controllare aree vaste. Intanto domani proseguiamo a Nerola”.