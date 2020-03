Tivoli – Coronavirus: dalla Regione Lazio 10mila euro a tasso zero per esigenze di liquidità delle MPMI

Dalla Regione Lazio arrivano 450 milioni di euro a sostegno della liquidità delle imprese e dei liberi professionisti. Un primo provvedimento per far fronte all’attuale situazione di crisi economica generata dall’emergenza sanitaria dell’epidemia Covid-19. L’iniziativa di sostegno finanziario prende il nome di “Emergenza Covid 19 – finanziamenti per la liquidità delle MPMI”, una nuova sezione del Fondo rotativo piccolo credito che ha lo scopo di sostenere la liquidità delle imprese danneggiate dall’epidemia. A comunicarlo è lo “Sportello impresa” del Comune di Tivoli di via Ignazio Missoni, che fornisce supporto e consulenza alle imprese in collaborazione con la Cna.

Si tratta di interventi adottati in un quadro coordinato e complementare con le decisioni prese a livello europeo e nazionale e realizzati grazie a una rimodulazione di fondi europei e regionali e alla collaborazione con gli istituti di credito, la Banca europea degli investimenti, le Camere di commercio del Lazio e il Fondo centrale di garanzia.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO:

– Importo: 10mila euro – fisso;

– Durata: da 1 a 5 anni;

– Preammortamento: 12mesi (solo per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi);

– Tasso di interesse: zero;

– Rimborso rata: mensile costante posticipata;

– Nessuna spesa da rendicontare.

POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE MPMI:

– Costituite da almeno 36 mesi;

– Che hanno sede operativa nel Lazio;

– Operanti in tutti i settori, ad esclusione di quelli considerati “non etici” e fuori campo di applicazione del regolamento UE 1407/2014 “de minimis”;

– Sono ammissibili ai finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V anche le MPMI che alla data di presentazione della domanda hanno esposizioni bancarie superiori a 100mila euro.

Non sono ammissibili MPMI che hanno già ottenuto uno o più finanziamenti a valere sul Fondo rotativo piccolo credito.

Ogni MPMI può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V “Emergenza Covid19”.

Per chi volesse fruire del servizio può contattare lo “Sportello imprese” del Comune di Tivoli ai seguenti contatti:

– Tel 3486401986 – sportelloimpresetivoli@cnapmi. com

– migliaccio@cnapmi.com

– 342 6567772 – marco.pellegrino@coopfidi.com

PER I DETTAGLI DI COME FRUIRE DI “EMERGENZA COVID-19”: http://www.regione.lazio.it/ rl/coronavirus/giunta-lazio- vara-piano-pronto-cassa-no- burocrazia/

Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00).