Fonte Nuova, Forza Italia chiede una verifica sull’idoneità del Nomentana Hospital

“Si è consumato nella giornata di ieri un tutti contro tutti all’interno della maggioranza a Fonte Nuova, la cui gestione dell’emergenza ha mostrato fin dall’inizio molte lacune a vantaggio di biechi calcoli politici – commenta il Segretario di Forza Italia Fonte Nuova Catia Ranaldi unitamente al Delegato di Collegio Gian Maria Spurio – A tutela della salute della cittadinanza, Forza Italia la strada della concretezza scrivendo al direttore della Asl Rm5, al presidente della Regione Zingaretti, e per conoscenza al presidente Simeoni, della VII commissione Sanita’ Regione Lazio. Forza Italia intende acquisire documentazione e informazioni, relative alla verifica tecnica della idoneita’ della struttura del Nomentana Hospital, ad accogliere altri 49 pazienti positivi al Coronavirus considerando che nella struttura gia’ 22 persone hanno contratto il virus, per cause non ancora chiarite; inoltre, servono rassicurazioni su quali accorgimenti siano stati adottati sulla messa in sicurezza, degli altri reparti in funzione. Auspichiamo che le valutazioni siano state fatte con il massimo rigore, come giustamente avvenuto per l’ospedale gonfalone di Monterotondo, non trasformato in struttura, per dubbi sull’impianto di areazione, come da nota della Asl”.