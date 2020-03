GUIDONIA – Un nuovo caso: siamo a quota 49

Dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet riceviamo e pubblichiamo:

In data odierna la Asl Roma 5 mi ha informato di un nuovo caso di positività al Covid 19 nella nostra Città. Per la persona si è reso necessario il ricovero in ospedale. Come da prassi sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da questa persona. Sale, quindi, a 49 il numero dei contagiati a Guidonia Montecelio.

Ripeto nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.