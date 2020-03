GUIDONIA – Covid-19, 450 chiamate e 50 interventi, “superlavoro” per la Protezione civile

In questo momento di emergenza sanitaria è più che mai importante e prezioso il lavoro dei volontari come la Nvg Protezione Civile di Guidonia Montecelio. I volontari della Protezione Civile hanno gestito fino ad ora 450 chiamate, rispondendo h24 al numero 0774301520 alle esigenze della cittadinanza di Guidonia Montecelio. Un servizio svolto anche in esterno con 50 interventi in cui i volontari hanno portato viveri e beni di prima necessità ai cittadini maggiormente bisognosi.

Diversi, inoltre, sono stati i servizi attivati dal Comune di Guidonia Montecelio in collaborazione con la Protezione Civile:

Consulto medico telefonico al numero 800 954 930 per maggiori informazioni http://www.guidonia.org/notizia/servizio-comunale-di-consulto-medico-telefonico-per-lemergenza-coronavirus-in-collaborazione-con-la-protezione-civile%e2%80%8d/

Sostegno psicologico telefonico al numero 800 954 948 per maggiori informazioni http://www.guidonia.org/notizia/sostegnopsicologicotelefonico/

Un lavoro straordinario che necessità anche dell’aiuto di voi cittadini che potete donare quanto potete, comodamente da casa con un bonifico all’Iban:

IT 04 V 08327 8481 0000000011216

Intestato al Nucleo Volontari Guidonia- Protezione Civile.

Facciamo tutti la nostra parte ed insieme ne usciremo.

Ripeto nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO http://www.guidonia.org/avviso/non-sei-solo/ 800908484

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi@aslroma5.it