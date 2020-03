GUIDONIA – Covid-19, controlli a tappeto della Polizia municipale

Dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet riceviamo e pubblichiamo:

Sono tanti i posti di blocco della Polizia Locale sul territorio di Guidonia Montecelio, coadiuvata spesso da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza per controllare chi esce di casa, non per motivi urgenti, infrangendo i divieti previsti dal Dpcm del Presidente del Consiglio. Sono andato a verificare ieri di persona a Via Roma sotto il cavalcavia della strada provinciale 28 bis e devo dire che stanno effettuando un lavoro importante e molto efficiente. Certamente in questa fase sono necessari i controlli perché c’è ancora chi trasgredisce e per questo ripeto sempre di RESTARE A CASA, è l’unico modo di limitare le possibilità di contagio. Per uscire, inoltre, è necessario compilare il modello di autocertificazione scaricabile sul sito del Ministero dell’Interno a questo link: https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modulo-lautodichiarazione

E’ un sacrificio necessario in questo momento per tutti, vogliamoci bene e torneremo presto ad uscire ed abbracciarci tutti.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza: