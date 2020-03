I pazienti di Nerola al Nomentana Hospital, Floridi risponde alle richieste di chiarimento

LA LETTERA DEL PRESIDENTE FLORIDI

Cari concittadini, sebbene reputi che in questo momento la nostra attenzione e il nostro impegno concreto debbano essere rivolti alla tutela della salute di ogni persona, con questo comunicato intendo rispondere alle richieste ufficiali di chiarimento, avanzate da alcuni esponenti della politica locale, al fine di escludere il mio presunto coinvolgimento nella decisione di trasferire i 49 ospiti della Casa di Riposo Maria Immacolata di Nerola – risultati positivi al covid-19 – presso il Nomentana Hospital, in qualità di Presidente del Consiglio del Comune di Fonte Nuova e, al contempo, direttore di gestione della suddetta struttura sita in Nerola.

Tale decisione è stata presa in totale autonomia da Regione Lazio, Assessorato alla Sanità e Direzione Generale dell’Asl Roma 5, i quali hanno preso in carico la salute degli ospiti della Casa di Riposo di Nerola – struttura residenziale e non sanitaria, risultata, a seguito del contagio, non più idonea all’assistenza di pazienti affetti da covid-19 – estromettendo la direzione della Casa di riposo da ogni procedimento decisionale.

Nella speranza che le persone colpite da questo virus, in tutto il nostro Paese, possano guarire al più presto, vi saluto cordialmente.