Tivoli – Oggi prima riunione dei capigruppo sui temi legati all’emergenza Covid-19

Oggi la città di Tivoli si è dotata del provvedimento che permetterà di svolgere le sedute di consiglio comunale e le commissioni consiliari permanenti in video conferenza, in attuazione di quanto previsto dal Dpcm 18 del 17/3/2020 (“Cura Italia” – “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), garantendo così la continuità amministrativa nella massima sicurezza sanitaria degli amministratori.

Tale modalità era già stata adottata dalla Giunta comunale con propria delibera e ordinanza sindacale.

“Gli organi istituzionali, in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni governative, potranno in questo modo proseguire nei lavori, permettendo di restituire ai consiglieri comunali la piena operatività politica e amministrativa”, commenta il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro.

Una prima prova con una veloce videochat Skype è stata fatta per la conferenza dei capigruppo di mercoledì scorso, replicata questa mattina alle 9.30 con la partecipazione del sindaco Giuseppe Proietti che ha aggiornato i gruppi consiliari sullo stato dell’emergenza Covid-19 sul territorio tiburtino.

“Oltre alla piattaforma gratuita Skype, già da lunedì 23 marzo il Comune è stato autorizzato dall’Anci Lazio all’utilizzo anche della piattaforma ‘Go To Meeting’, mentre la società che si dovrà occupare delle attività di ammodernamento dell’impianto audio-video dell’aula consiliare ha messo a disposizione un loro sistema informatico che permetterà di svolgere i Consigli comunali in streaming con la modalità videoconferenza”, aggiunge il presidente Di Lauro. “In questo delicato momento di emergenza sanitaria, gli strumenti tecnologici sono preziosi alleati e validi suggerimenti operativi che ci permettono di operare in continuità assicurando la completa ripresa dell’azione amministrativa. Ringraziamo per la collaborazione l’ufficio di presidenza e tutti i gruppi consiliari che hanno da subito permesso che si superasse l’impasse dovuta alla crisi sanitaria. Il Comune di Tivoli potrà di adottare anche tutti i provvedimenti e le proposte necessarie ad affrontare le problematiche imposte dall’emergenza epidemiologica. Concludendo, è doveroso ricordare che la continuità, in assoluta sicurezza e in tempi rapidi, dell’attività istituzionale delle commissioni consiliari e del Consiglio comunale è stata resa possibile grazie e soprattutto al lavoro del personale della segreteria generale, del Ced e degli organi istituzionali”.

Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00).