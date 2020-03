GUIDONIA – Covid-19, sos carenza bombole di ossigeno: “I pazienti riconsegnino i vuoti”

È un dovere etico. È buon senso civico. Così produttori e distributori di bombole di ossigeno in tutta Italia hanno iniziato la campagna di sensibilizzazione per la riconsegna dei vuoti nei confronti delle farmacie e dei pazienti.

A Guidonia Montecelio a lanciare l’appello è Fabrizio Sarnacchiaro, titolare di “Energetica”, azienda distributtrice per la “Sapio Life”, il maggiore produttore di bombole e ventilatori polmonari.

“Con l’emergenza Coronavirus la richiesta di bombole è aumentata del 300% – premette l’imprenditore che rifornisce qualcosa come 250 farmacie e 1000 pazienti – C’è una grande carenza e senza i vuoti non è possibile ricaricarne di nuove e quindi distribuirle a chi ne ha davvero bisogno”.

La paura del contagio insieme ai divieti di uscire e ad avere rapporti con le persone ha creato l’emergenza.

“Tre mesi fa non era così – prosegue Sarnacchiaro – Ora col Covid-19 assistiamo a comportamenti sbagliati come quello di fare la scorta di bombole tenendole in garage o nello sgabuzzino vuote. Chi può, le riconsegni in farmacia o contatti quella più vicina per la riconsegna domiciliare.

A casa dei pazienti possiamo anche andare noi. L’importante è seguire un suggerimento: disinfettare la bombola prima della riconsegna, un’operazione che facciamo comunque a prescindere.

Ci si deve rendere conto che che il sistema sanitario rischia il collasso e che dobbiamo autosostenerci per il bene del prossimo”.