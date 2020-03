Marcellina – Un nuovo caso di tampone positivo, ora sono cinque

Lo ha annunciato poco fa il sindaco:

Cari Concittadini,

la ASL RM5 ha comunicato in data odierna un caso di tampone positivo al COVID-19 di una persona residente a Marcellina, che al momento si trova ricoverata in un ospedale di Roma. La persona, alla quale auguriamo una pronta guarigione, si trovava già in stato di isolamento-quarantena.