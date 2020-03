Mentana – Altri due casi. Il totale sale a 25

Sabato 28 marzo:

casi n.2 covid-19

(25 casi totali sul territorio).

É giunta oggi la comunicazione da parte della Direzione Generale della ASL di 2 soggetti, residenti nel territorio del Comune di Mentana, risultati ieri positivi al tampone naso – faringeo del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).

La ASL ci ha comunicato, inoltre, che è in fase di svolgimento l’indagine epidemiologica, della quale si occupa la stessa ASL per competenza.

Sempre la ASL ci ha comunicato che i due soggetti sono stati riscontrati positivi in ospedale e sono attualmente ricoverati in ospedale.

La situazione generalizzata sul territorio risulta essere quella di rispetto delle indicazioni decretate.

Le nostre forze dell’ordine e i volontari delle varie associazioni continuano nell’opera di controllo del territorio, anche del controllo di uscite perspese alimentari non necessarie. Opera che può essere totalmente efficace solo se ogni cittadino rispetta precisamente le indicazioni comunicate.

Si continueranno a verificare e sanzionare le situazioni non corrispondenti a ciò che stabilisce il decreto.

SI RACCOMANDA DI RESTARE IN CASA.

SI RACCOMANDA DI NON ANDARE IN VISITA DA PARENTI O AMICI.

Si esce solo per necessità primaria urgente o indifferibile.

L’indicazione principale per il contrasto alla diffusione del contagio, decretata dal Governo e dalle autorità sanitarie, è quella di STARE A CASA.

Si raccomanda quindi, ancora una volta, il rispetto da parte di tutti i cittadini delle disposizioni del Decreto e delle Ordinanze, così come già comunicate tramite i canali istituzionali del Comune di Mentana.

Si raccomanda di restare in casa se non per necessità primarie (lavoro, spesa alimentare, assistenza e accudimento ai non autosufficienti, salute o altre necessità emergenziali).

Ricordiamo i numeri del servizio di spesa alimentare 351 50 22 929 e acquisto medicinali a domicilio 348 44 46 005/ 392 95 07 773 per le persone impossibilitate ad uscire di casa per patologia, anziani, soli con bambini o altri motivi di difficoltà.

Ricordiamo anche che sulla pagina fb “Comune di Mentana” potete trovare l’elenco delle attività commerciali che fanno servizio “ordina e ritira ” o “consegne a domicilio”.

E RICORDIAMOCI SEMPRE CHE LE NOSTRE AZIONI PERSONALI RICADONO SULL’INTERA COMUNITÀ.