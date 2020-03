Montato stamattina dalla Protezione Civile di Guidonia il tendone della Asl Roma 5 per i tamponi alle persone in quarantena

Questa mattina su iniziativa della Asl Roma 5, la Protezione Civile ha montato un tendone per i tamponi relativa al Coronavirus nei pressi del Car (Centro Agroalimentare Romano) di Guidonia Montecelio. Si tratta di una procedura volta a snellire i tempi ed evitare di effettuare i tamponi presso i domicili delle persone sospettate di aver contratto il virus.

E’ importante, quindi, che nessuno si presenti al tendone di propria spontanea volontà. In caso di sintomi e sospetto contagio contattate telefonicamente, non muovendovi da casa, i numeri di emergenza e il vostro medico di base, sarà la ASL a ritenere necessario o meno il tampone e ad informarvi di tutte le procedure da seguire.