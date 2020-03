Positivo al test Covid 19 un dipendente di Amazon Passo Corese

Rispondendo alla richiesta della Rsu Uiltrasporti, Amazon ha confermato un caso di dipendente dello stabilimento di Passo Corese positivo al test di Covid 19. Il dipendente è stato in stabilimento l’ultima volta il 22 marzo. L’azienda non ha intenzione di chiudere e sta verificando con chi il lavoratore sia entrato in contatto ravvicinato. Queste persone saranno poste in permesso retribuito e saranno attivate tutte le procedure del caso. La richiesta della Rsu è di interrompere gli spostamenti tra dipartimenti in modo da poter risalire ad eventuali altri casi.