Subiaco – Nuovo caso di positività al Coronavirus: la quota sale a 6

Confermato un sesto caso positivo a Subiaco, attualmente ricoverato presso struttura ospedaliera specializzata, mentre la ASL Roma 5 procede con le misure precauzionali obbligatorie.

Consegnate oggi 2.500 mascherine, donate al Comune di Subiaco, che saranno distribuite all’Ospedale “Angelucci”, alle fasce fragili e alle attività commerciali.

Reso noto il report delle attività di controllo della Polizia Locale, con centinaia di verifiche veicolari, pedonali e agli esercizi economici, con 10 denunce ai sensi dell’ex art. 650 c.p.

Oltre ai servizi attivati per fronteggiare l’emergenza sanitaria (S.O. Protezione Civile: 0774 523735) ci sono nuove misure allo studio dell’Amministrazione comunale, per individuare ulteriori misure incisive ed efficaci.