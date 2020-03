Tivoli, sale a ventuno il numero dei contagiati

Tivoli, 28 marzo 2020 – Il numero dei contagiati nel Comune di Tivoli sale a 21. Sono cinque in più le persone risultate positive al Covid-19 nel territorio tiburtino rispetto ai 16 contagi accertati a tutto mercoledì e comunicati ieri sulla base dei dati forniti dalla Asl. L’aggiornamento, fornito dalla direzione generale della Asl Roma 5 questa mattina, riguarda i casi riscontrati tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo. I cinque nuovi pazienti Covid-19 vengono monitorati dai medici nel loro domicilio. L’età media delle persone contagiate nel territorio è leggermente al di sotto dei 54 anni.

Scende invece il numero delle persone in quarantena domiciliare fiduciaria, che passa dalle 71 comunicate eri alle 70 di oggi, tra coloro che sono usciti e coloro che sono entrati nel regime di isolamento sanitario. Occorre considerare, però, che tra le persone uscite dalla quarantena, due sono risultate positive al tampone e ricomprese tra i cinque positivi che si comunicano oggi.

L’appello del sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti è ancora una volta quello di rispettare le regole imposte dal Governo e le raccomandazioni dei virologi e degli scienziati, prima fra tutte evitare di uscire di casa, rinunciare ai contatti sociali, mantenere il distanziamento tra persone di almeno un metro e mezzo e curare in modo attento l’igiene personale e degli ambienti in cui si vive.

Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00).